СМИ: В Италии могут перетасовать правительство после выборов в Европарламент

Состав правительства Италии может измениться после выборов в Европарламент 6-9 июня, что подогревают спекуляции о возможной отставке министра финансов Джанкарло Джорджетти.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, перезагрузка правительства выглядит все более вероятной, если результаты выборов в Европарламент нарушат баланс сил в Италии, несмотря на то, что премьер Джорджия Мелони пообещала сохранить свою команду неизменной до 2027 года.

Крупная победа партии Мелони "Братья Италии" на выборах в Европарламент в сочетании с поражением ультраправой партии "Лига", членом которой является Джорджетти, может стать одним из элементов, прокладывающих путь к его отставке, отмечает агентство.

Реклама:

В то же время, говорят собеседники Bloomberg, министр частным образом заявил своим соратникам, что не хочет брать на себя вину, когда Брюссель потребует от него принять меры для уменьшения госдолга страны после выборов.

По информации издания La Repubblica, чиновник уже готовит сотрудников ведомства к своей отставке и рассматривает возможность получить работу в институтах ЕС.

Впрочем, представитель министра опроверг это сообщение, а сам Джорджетти заявил агентству Ansa, что не планирует ехать в Брюссель.

Как указывает Bloomberg, премьер Италии не намерена отступать от затратных обещаний, которые она дала избирателям, в частности о снижении налогов на заработную плату на общую сумму 10 млрд евро.

Под руководством Джорджетти долг страны сократился больше, чем ожидалось, но сейчас перспективы государственных финансов Италии значительно ухудшились под влиянием роста стоимости заимствований и стимулов ремонта жилья домовладельцами, которые ввели предшественники Мелони.

Ранее в правящей коалиции Италии возникли споры из-за одобрения новых ограничений для стимулирования ремонта жилья домовладельцами на фоне стремлений правительства уменьшить дефицит бюджета.

Недавно Мелони заявила, что голосование на выборах в Европарламент станет "референдумом, на котором будут выбирать между двумя Европами".

Читайте также о том, какие последствия для Украины несут июньские выборы в ЕС.