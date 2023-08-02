В Минюсте готовятся к распаду РФ, но компенсации за войну все равно будут

В Министерстве юстиции считают, что Украина сможет обеспечить компенсации для пострадавших от российской агрессии несмотря на игнорирование Россией решений ЕСПЧ и даже в случае ее распада.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала уполномоченная Минюста по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

Маргарита Сокоренко согласилась с тем, что Россия однозначно откажется платить компенсации, которые может присудить ЕСПЧ пострадавшим в будущем, и вспомнила пример игнорирования выплат Грузии, когда Россию еще не выгнали из Совета Европы.

"Мы понимали, что будет проблема с добровольным желанием России выполнять решения, которые Украина, я уверена, выиграет. И, соответственно, сейчас, я думаю, у всех на слуху международный компенсационный механизм, который сейчас создает Украина, и мы имеем колоссальный прогресс", – отметила Сокоренко.

Она напомнила, что уже создан международный реестр убытков от российской агрессии, в июне Совет Европы назначил его исполнительного директора. Сейчас разрабатывают механизм подачи заявок с подтверждающими документами, на основе которых в будущем украинцы могли бы получить компенсации.

По словам Сокоренко, даже если Россия распадется на отдельные государственные образования, ни одно из которых не захочет быть ее правопреемником, компенсации все равно можно будет получить благодаря замороженным российским активам и взысканию через компенсационный механизм.

"В этот механизм заложена идея, что Россия добровольно (компенсацию. – Ред.) не выполнит, а если она распадется – точнее, когда она распадется, – то условный правопреемник не захочет это выполнять... Моя надежда, что компенсационный механизм заработает до того времени, как распадется Российская Федерация", – отметила Маргарита Сокоренко.

На вопрос о том, уверена ли она, что компенсации получится обеспечить, Сокоренко ответила: "Я уверена в том, что эта идея с компенсациями имеет право на жизнь и она будет реализована".

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