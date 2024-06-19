Румыния закупит у Южной Кореи САУ K9 почти на $1 млрд

Румыния объявила о планах приобрести у Южной Кореи самоходные артиллерийские установки K9 Thunder.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

О закупке гаубиц речь шла на встрече министра обороны Румынии Анджела Тылвара с южнокорейским коллегой Вон Сик Шином в Бухаресте.

В частности, на встрече глава Минобороны Румынии приветствовал определение компании Hanwha Aerospace Co. Ltd. победителем конкурсного отбора на закупку Румынией трех 155-мм гаубичных систем батальонного уровня, в том числе 54 самоходных гаубиц K9 Thunder, вспомогательного оборудования и начального количества специальных боеприпасов.

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По данным южнокорейских СМИ, стоимость вооружения составит 920 млн долларов.

Самоходные гаубицы из Южной Кореи ранее закупили для своих войск, в частности, Польша и Эстония.

В октябре прошлого года стало известно, что Румыния решила приобрести у США партию самых современных истребителей F-35.