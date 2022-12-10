В Эстонию прибыла очередная партия южнокорейских САУ K9

В Эстонию в субботу прибыли шесть самоходных артиллерийских установок K9 Kõu, которые в Южной Корее заказал Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK).

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Техника была доставлена в порт Палдиски. Ранее в Эстонию из Южной Кореи доставили 12 артиллерийских установок, что значительно улучшило огневые возможности Сил обороны Эстонии.

Первые самоходные артиллерийские пушки K9 Kõu прибыли в Эстонию в 2020 году.

"Согласно плану развития государственной обороны, в течение четырех лет из Южной Кореи в Эстонию будет доставлено 24 артиллерийские установки общей стоимостью 81,5 млн евро. В стоимость также входит обучение инструкторов и обслуживающего персонала, специальные инструменты и запасные части", - сказал руководитель отдела бронированных транспортных средств и техники RKIK Кармо Саар.

Кроме того, было принято решение закупить в ближайшие годы еще 12 артиллерийских установок, что сделает ударный кулак Сил обороны еще более мощным, добавил Саар.

По словам командующего артиллерийского батальона подполковника Аллана Райдма, поступающие системы вооружения являются важным дополнением к имеющимся артиллерийским системам и значительным вкладом в повышение боеспособности Вооруженных сил Эстонии.

Напомним, в декабре в Польшу доставили первую партию приобретенного у Южной Кореи вооружения - в нее вошли танки K2 Black Panther и самоходные гаубицы K9 Thunder.







