"Альтернатива для Германии" торжествовала на местных выборах на востоке страны

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") одержала крупные победы на местных выборах в восточных федеральных землях, прошедших в воскресенье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

В земле Бранденбург, которая окружает столицу страны Берлин, "АдГ" набрала наибольшее количество голосов – 25,7%. Это на 9,8 процентного пункта больше, чем на выборах пять лет назад.

Консервативные христианские демократы (ХДС) и социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ) заняли второе и третье места соответственно.

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На местных выборах в соседней земле Мекленбург-Передняя Померания "АдГ" вытеснила ХДС с первого места. "АдГ" получила 25,6% голосов, что означает, что она почти удвоила свою долю по сравнению с прошлыми местными выборами. Партия ХДС заняла второе место с 24%.

Прогнозируют, что "АдГ" также получит значительный вес в земле Саксония-Анхальт, которая, как и Бранденбург и Мекленбург-Передняя Померания, была частью бывшей Восточной Германии.

В восьми из 16 земель Германии в воскресенье состоялись местные выборы в районные советы и мэрии, а также выборы в Европейский парламент.

Популярность "АдГ" выросла и на выборах в Европарламент, где она заняла второе место после правоцентристского альянса ХДС/ХСС.

Такие высокие результаты были достигнуты несмотря на ряд недавних скандалов, связанных с вероятными связями высокопоставленных членов "АдГ" с Россией и Китаем. Партию даже исключили из ультраправой группы "Идентичность и демократия" в Европарламенте за чрезмерную токсичность.

В то же время, "АдГ" не смогла победить во втором туре выборов в Тюрингии, где кандидаты претендовали на должности районных руководителей в девяти различных муниципалитетах.

Между тем, лидер немецкой консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) и глава правительства Баварии Маркус Зёдер призвал к скорейшему проведению досрочных национальных парламентских выборов после провальных результатов левоцентристской коалиции канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент.

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