В Британию через Ла-Манш за сутки попало больше всего мигрантов за почти два года

Количество искателей убежища, которые попали в Великобританию на малых лодках через пролив Ла-Манш 18 июня, достигло максимума с ноября 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

По предварительным данным британского Министерства внутренних дел, во вторник прибыли 882 мигранта, в результате чего общее количество искателей убежища, которые пересекли Ла-Манш, с начала года превысило 12 300 человек.

Последний раз этот показатель был выше в ноябре 2022 года, когда за один день в Британию прибыли 947 мигрантов.

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"Остановка лодок" и сдерживание нелегальной миграции являются одними из главных обещаний премьер-министра Риши Сунака от Консервативной партии, который объявил о досрочных парламентских выборах 4 июля.

Центральным элементом иммиграционной политики консерваторов стал план депортации искателей убежища из Британии в Руанду, который должен сдерживать мигрантов. Он пока еще не вступил в силу.

Оппозиционная Лейбористская партия, которая опережает Консервативную примерно на 20 процентных пунктов в опросах, заявила, что откажется от плана с депортацией в Руанду, если придет к власти.

Вместо этого она предлагает создать Командование пограничной безопасности, которое объединит сотрудников полиции, внутренней разведки и прокуратуры для сотрудничества с международными организациями с целью пресечения незаконного пересечения мигрантами границы.

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