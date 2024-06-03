В Британии сказали, когда планируют начать депортацию нелегалов в Руанду

Британское правительство намерено начать депортацию искателей убежища в Руанду 23 июля, хотя эти меры будут зависеть от того, победит ли правящая партия консерваторов на досрочных парламентских выборах 4 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В документах, поданных в Высокий суд Лондона во время процесса по обжалованию этих мер благотворительной организацией, правительственные юристы заявили, что намерение заключается в том, чтобы "осуществить высылку с вылетом в Руанду 23 июля 2024 года (и не раньше)".

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Недавно премьер Риши Сунак заявил, что депортационные рейсы не начнутся до выборов 4 июля, но пообещал, что в случае победы консерваторов они начнутся вскоре после них.

Консерваторы Сунака отстают от оппозиционной лейбористской партии примерно на 20 пунктов в опросах общественного мнения, а лейбористы пообещали отказаться от депортационного плана.

Напомним, в апреле парламент Британии принял скорректированный закон о депортации искателей убежища в Руанду, что имеет целью снизить мотивацию мигрантов с риском для жизни пытаться попасть в Британию на небольших лодках через Ла-Манш.

В прошлом году план признал незаконным британский Верховный суд, после чего правительства Великобритании и Руанды подписали новый договор с определенными гарантиями безопасности для мигрантов.

"Остановить лодки" было одним из ключевых премьерских обещаний Риши Сунака, однако есть немало критиков принятого решения. Соседняя Ирландия сетует на эффект от принятия закона, заявив, что к ним через Северную Ирландию едут мигранты, которые опасаются депортации из Соединенного Королевства.