Партия власти Британии обещает лимит на мигрантов в случае своего переизбрания

Правящая Консервативная партия Великобритании пообещала ввести законодательное ограничение иммиграции в случае своего переизбрания, пытаясь решить одну из главных проблем, стоящих перед страной накануне парламентских выборов 4 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В своем заявлении консерваторы отметили, что если они останутся у власти, законодатели проголосуют за установление уровня иммиграции.

"Ограничивая количество мигрантов ежегодно, мы обеспечим защиту сферы государственных услуг и не допустим перегрузки жилищного фонда, одновременно привлекая квалифицированных специалистов, в которых нуждаются наши предприятия и Национальная служба здравоохранения", – говорится в сообщении.

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В этом году британский премьер Риши Сунак ввел новые правила для сокращения легальной миграции, в частности запретил иностранным студентам привозить членов семьи и повысил порог заработной платы для получения виз квалифицированным рабочим.

Ежегодная чистая миграция в Соединенное Королевство упала до 685 тысяч в 2023 году с рекордного показателя в 764 тысячи в 2022 году.

"Мы приняли смелые меры, чтобы сократить количество людей, приезжающих в эту страну. План работает, но уровень миграции все еще слишком высок, поэтому мы идем дальше", – сказал Сунак в своем заявлении.

По данным ведущей британской социологической фирмы YouGov, вопрос иммиграции и убежища респонденты назвали в числе важнейших проблем, которые сейчас стоят перед страной, наряду с состоянием системы здравоохранения и экономики.

Накануне сообщалось, что по итогам досрочных парламентских выборов в Великобритании ныне оппозиционная Лейбористская партия может рассчитывать на историческое большинство в Палате общин.

В мае британский премьер Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 4 июля. Это произошло на фоне опросов, согласно которым Лейбористская партия увеличила свое преимущество над консерваторами на 30 процентных пунктов.

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