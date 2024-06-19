До Британії через Ла-Манш за добу потрапило найбільше мігрантів за майже два роки

Кількість шукачів притулку, які потрапили до Великої Британії на малих човнах через протоку Ла-Манш 18 червня, сягнула максимуму з листопада 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За попередніми даними британського Міністерства внутрішніх справ, у вівторок прибули 882 мігранти, в результаті чого загальна кількість шукачів притулку, які перетнули Ла-Манш, з початку року перевищила 12 300 людей.

Востаннє цей показник був вищим у листопаді 2022 року, коли за один день до Британії прибули 947 мігрантів.

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"Зупинка човнів" і стримування нелегальної міграції є одними з головних обіцянок прем’єр-міністра Ріші Сунака від Консервативної партії, який оголосив про дострокові парламентські вибори 4 липня.

Центральним елементом імміграційної політики консерваторів став план депортації шукачів притулку з Британії до Руанди, який має стримувати мігрантів. Він поки ще не набув чинності.

Опозиційна Лейбористська партія, яка випереджає Консервативну приблизно на 20 відсоткових пунктів в опитуваннях, заявила, що відмовиться від плану з депортацією до Руанди, якщо прийде до влади.

Замість цього вона пропонує створити Командування прикордонної безпеки, яке об'єднає співробітників поліції, внутрішньої розвідки і прокуратури для співпраці з міжнародними організаціями з метою припинення незаконного перетину мігрантами кордону.

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