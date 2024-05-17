США: Через построенный плавучий пирс в Газе двинулись грузовики с гумпомощью

Грузовики с помощью начали двигаться через временный пирс, который построили США возле Газы, чтобы доставить больше товаров в осажденный сектор, где сотни тысяч людей сталкиваются с острым гуманитарным кризисом.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

По словам военных, грузовики с гуманитарной помощью начали выходить на берег через пирс в 9 утра по местному времени (08:00 по киевскому времени).

ФОТО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМАНДОВАНИЯ США

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Эта помощь будет частью "постоянных многонациональных усилий" и будет включать товары, предоставленные рядом стран и гуманитарных организаций, говорится в сообщении.

Представители администрации президента США заявили, что перед прибытием грузов на Кипре их проверяет израильская служба безопасности, а после доставки они должны будут пройти через дополнительные израильские пропускные пункты, отмечает Reuters.

На прошлой неделе к построенному США пирсу отправилось судно с первой партией помощи.

Перед этим первое судно с гумпомощью прибыло к берегам Газы через гуманитарный морской коридор с Кипра.

Президент США Джо Байден поручил американским военным создать временный порт на побережье Газы, чтобы облегчить гуманитарный кризис в секторе, где Израиль проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС.