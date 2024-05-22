После нападения ХАМАС на Израиль случаи антисемитизма в Берлине достигли рекордного уровня

Количество антисемитских инцидентов, зафиксированных исследовательским центром в Берлине, выросло до исторического максимума со времени атаки исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Исследовательский и информационный центр по вопросам антисемитизма (RIAS) насчитал всего 1270 таких оскорблений в Интернете, а также физических угроз и нападений в прошлом году в Берлине.

Это почти на 50% больше, чем в 2022 году, и это также самый высокий показатель, зафиксированный RIAS за один год, говорится в отчете.

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"День 7 октября 2023 года стал поворотным моментом: С тех пор антисемитизм в Берлине стал гораздо более присутствующим, и ранее имеющиеся формы антисемитизма стали более укоренившимися и интенсивными", – отметил RIAS.

Еврейская жизнь в публичной сфере после 7 октября стала еще более ограниченной, чем раньше, указывает центр, в то время как использование антисемитских высказываний в Интернете стало "более раскованной" практикой.

В отчете говорится, что количество зарегистрированных случаев антисемитизма резко возросло за последние три месяца 2023 года, где 62% всех инцидентов, зафиксированных в прошлом году, произошли в этот период.

До нападения ХАМАС на Израиль в среднем фиксировалось чуть более двух инцидентов в неделю, как и в предыдущем году. С 7 октября 2023 года до конца 2023 года происходило в среднем 14 инцидентов в неделю, сообщает RIAS.

Ранее в немецкой столице Берлине напали на мужчину с флагом Израиля, который сидел на летней террасе одного из местных ресторанов.

Недавно федеральный министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер призвала немецкие университеты решительно противодействовать антисемитизму.

Также накануне сотни людей вышли на улицы Гамбурга против исламизма и антисемитизма, за либеральные ценности и Основной закон.