США отложили поставку Швейцарии ракет к Patriot, потому что Украина в приоритете

Соединенные Штаты не смогут поставить Швейцарии ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в предполагаемые сроки, потому что отдают приоритет в новых поставках Украине.

Об этом сначала сообщил швейцарский таблоид Blick со ссылкой на источники, позже информацию подтвердили в правительстве страны, сообщает "Европейская правда".

Федеральное ведомство по оборонным закупкам Швейцарии подтвердило в среду, что поставки ракет к Patriot будут отложены из-за решения правительства США и, вероятно, не смогут состояться в запланированные сроки.

Предполагалось, что управляемые ракеты PAC-3 MSE к ЗРК Patriot будут приняты на вооружение швейцарской армии в 2030 и 2031 годах. Сейчас же эти сроки могут быть смещены из-за предусмотренной в соглашении ссылки на форсмажорные обстоятельства – которыми в США называют войну в Украине.

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"Швейцарии снова нужна независимая и сильная оборонная промышленность, а также диверсификация закупок между производителями и странами", – подчеркнуло швейцарское Федеральное ведомство по оборонным закупкам.

Швейцария объявила о подписании с правительством США контракта на закупку управляемых ракет PAC-3 MSE для зенитно-ракетных комплексов Patriot в октябре 2023 года.

PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) является новейшим типом ракет для Patriot и в основном используется для защиты от боеголовок малой дальности.

Новое вооружение является частью программы модернизации противовоздушной обороны Вооруженных сил Швейцарии Air2030. В ее рамках страна также заключила соглашение о закупке современных истребителей F-35A.