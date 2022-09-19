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Швейцария окончательно утвердила приобретение 36 американских F-35.

Понедельник, 19 сентября 2022, 22:37

Глава Национальной службы по вооружениям Швейцарии и директор программы истребителей F-35A в понедельник подписали и, таким образом, окончательно утвердили соглашение о приобретении 36 американских самолетов F-35.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Федерального совета Швейцарии.

Соглашение стоимостью 6,035 миллиарда швейцарских франков (около шести миллиардов евро) предусматривает поставку американским производителем Lockheed Martin истребителей F-35 в течение 2027-2030 годов.

Кроме того, в стоимость сделки входят дополнительное оборудование, вооружение и боеприпасы, материально-тыловое обеспечение, подготовка военнослужащих и тренировочные системы.

Также, как отметили в Федеральном совете Швейцарии, страна заключила с Lockheed Martin отдельное соглашение о сотрудничестве со швейцарской промышленностью стоимостью около 2,9 млрд франков.

Ранее оппоненты соглашения пытались его заблокировать путем созыва референдума. Они утверждали, что самолеты обходятся Швейцарии слишком дорого и могут поступить с задержками.

В свою очередь швейцарские власти апеллировали к результату референдума 2020 года, на котором более половины граждан страны поддержали выделение шести миллиардов франков на закупку F-35.

На минувшей неделе соглашение одобрил парламент Швейцарии.

Как сообщалось, Швейцария будет стремиться к более тесным связям в сфере обороны и безопасности с Европейским Союзом и НАТО после вторжения России в Украину, сохраняя при этом свой традиционный нейтралитет.

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Швейцария

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