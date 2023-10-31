Швейцария приобретет у США ракеты для Patriot на $331 млн

Федеральный офис оборонных закупок Швейцарии armasuisse во вторник объявило о подписании с правительством США контракта на закупку управляемых ракет PAC-3 MSE для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии, пишет "Европейская правда".

Соглашение о приобретении ракет для ЗРК Patriot, подписанное накануне, парламент Швейцарии одобрил в рамках отчета о швейцарских Вооруженных силах на 2023 год.

Ожидается, что управляемые ракеты PAC-3 MSE американского производителя Lockheed Martin будут отправлены в Швейцарию в 2028 и 2029 годах. Они обеспечат работу системы Patriot, которую швейцарские Вооруженные силы должны получить с 2026 года.

В armasuisse напомнили, что ранее договорились о поставках новых ракет для комплекса ПВО PAC-2 GEM-T.

PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) является новейшим типом ракет для Patriot и в основном используется для защиты от боеголовок малой дальности. В отличие от них, PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile, Tactical) предназначена для защиты от самолетов, беспилотников и крылатых ракет.

Новое вооружение является частью программы модернизации противовоздушной обороны Вооруженных сил Швейцарии Air2030. В ее рамках страна также заключила соглашение о закупке современных истребителей F-35A.

Как сообщалось, в Швейцарии собрали достаточно подписей для рассмотрения идеи о введении "гражданской службы" для всех молодых людей, вроде существующей срочной службы для мужчин.