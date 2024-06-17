У южных берегов Италии перевернулась лодка с мигрантами, 50 считаются пропавшими без вести

У южных берегов Италии перевернулась лодка с десятками мигрантов, около 50 человек считаются пропавшими и наверняка погибли.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Торговое судно, проходившее мимо места крушения лодки примерно в сотне морских миль от берегов Калабрии, подобрало 12 человек, которые держались на воде, среди них была беременная женщина. Также подобрали тело погибшей женщины. Людей передали итальянской береговой охране.

Пропавшими считаются около 50 человек.

Реклама:

В районе аварии начали поисково-спасательную операцию, однако с тех пор никого не находили.

По словам спасенных, лодка отправилась несколько дней назад от берегов Турции.

В начале июня в Эгейском море один мигрант погиб и пятеро пострадали из-за столкновения их лодки с катером береговой охраны.

Напомним, в Греции судят 9 граждан Египта, которым приписывают ответственность за гибель в море сотен мигрантов.