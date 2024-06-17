Крушения лодок с мигрантами у берегов Италии: 11 погибших, десятки пропали без вести

Одиннадцать мигрантов погибли и десятки считаются пропавшими без вести в понедельник после двух кораблекрушений у южных берегов Италии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные немецкой благотворительной организации RESQSHIP и итальянской береговой охраны, пишет "Европейская правда".

Немецкая группа помощи RESQSHIP, которая руководит спасательным судном "Надир", сообщила, что подобрала 51 человека с деревянной лодки, которая тонула, и нашла 10 тел, зажатых на нижней палубе судна.

Отдельно итальянская береговая охрана заявила, что ищет неопределенное количество пропавших мигрантов после кораблекрушения парусника примерно в 220 километрах к востоку от южного региона Калабрия.

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В сообщении говорится, что частично затонувшее судно, которое, вероятно, вышло из турецкого порта, впервые было замечено французским кораблем в международных водах, где пересекаются итальянские и греческие зоны поиска и спасения.

Французский катер взял на борт 12 спасенных, которых переправили на грузовое судно, а затем на итальянское патрульное судно береговой охраны.

Один из них умер сразу после того, как группу доставили на берег в Калабрии.

Итальянский общественный вещатель RAI сообщил, что "по меньшей мере 50" мигрантов считаются пропавшими без вести.

В начале июня в Эгейском море один мигрант погиб и пятеро пострадали из-за столкновения их лодки с катером береговой охраны.

Напомним, в Греции судят 9 граждан Египта, которым приписывают ответственность за гибель в море сотен мигрантов.