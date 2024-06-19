Брюссель не примет футбольный матч между Бельгией и Израилем из-за событий в Газе

Власти Брюсселя заявили, что не будут принимать матч Лиги наций УЕФА между Бельгией и Израилем в сентябре 2024 года из-за "сложной ситуации в Газе", что затрудняет обеспечение безопасности для местных властей.

Об этом 19 июня сообщил ответственный за климат и спорт член городского совета Брюсселя Бенуа Хеллингс, пишет "Европейская правда".

По словам Хеллингса, брюссельские чиновники тщательно обсудили возможность проведения матча между Бельгией и Израилем, который должен был состояться 6 сентября на стадионе "Руа Бодуэн", с федеральным правительством, полицией и Бельгийской федерацией футбола.

"Сегодня очевидно, что объявление о проведении такого матча в нашей столице, несомненно, спровоцирует большие (контр-) демонстрации, что ставит под угрозу безопасность зрителей, игроков, жителей и наших полицейских сил", – сказал он.

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Представитель горсовета Брюсселе добавил, что из-за "гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью в Газе и ее последствий" город констатировал невозможность проведения матча на стадионе "Руа Бодуэн".

Продажа билетов на другие домашние матчи Бельгии на турнире против Франции 14 октября и Италии 14 ноября продолжается по плану, отметил Хеллингс.

С начала войны между Израилем и ХАМАС в прошлом году на улицы Брюсселя неоднократно выходили сотни пропалестинских демонстрантов.

Напомним, в прошлом году накануне матча между сборными Косово и Израиля в Приштине косовская полиция, опасаясь инцидентов, объявила об усилении мер безопасности.