Полиция мусульманского Косово ужесточает меры безопасности перед матчем с Израилем.

В преддверии матча между сборными Косово и Израиля в Приштине косовская полиция, опасаясь инцидентов, объявила об усилении мер безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Израильские футболисты готовятся сыграть в Косово в отборочном матче Евро-2024 в воскресенье. Это будет первый международный матч израильтян после начала войны против ХАМАС в октябре.

Хотя большинство граждан Косово являются мусульманами, оно считает себя самым проамериканским государством в мире и твердо придерживается внешней политики США, своего важнейшего союзника.

Однако в социальных сетях появились десятки сообщений с критикой военной кампании Израиля в Газе. Поэтому косовская полиция сообщила местным СМИ, что она "усиливает меры безопасности", чтобы воскресенье игра "прошла так же гладко, как и другие спортивные мероприятия".

Власти Косово уже объявили, что каждый из 14 тысяч билетов, выпущенных на воскресную игру, будет именным, и на стадион "Фадил Уокрри" в Приштине будут допущены только те болельщики, которые предъявят билеты и удостоверения личности.

Федерация футбола Косово признала, что рассматривала возможность проведения игры на пустом стадионе по соображениям безопасности. Но после встречи с УЕФА приняли решение сыграть матч со зрителями.

Первоначально матч был запланирован на 15 октября, но был отложен после того, как 7 октября боевики ХАМАС пересекли границу с Израилем, убив 1200 человек, преимущественно гражданских, и взяв около 240 заложников.

После начала конфликта в Приштине было организовано несколько маршей в поддержку палестинцев в секторе Газа, а также почтили жертв-израильтян.

Официальная группа болельщиков национальной сборной Косово призвала сосредоточиться на "поддержке нашей национальной сборной" и просила фанатов не прибегать к оскорбительным возгласам.

Вашингтон остается важнейшим международным союзником Израиля, но также поддержал провозглашение Косово независимости от Сербии в 2008 году.

Хотя правительство в Приштине не комментировало продолжающийся конфликт, в последние годы оно установило дипломатические отношения с Израилем и стало первой территорией с мусульманским населением, признавшей Иерусалим столицей Израиля, открыв в этом городе посольство.

В 2016 году косовская полиция вместе со своими коллегами из Албании и Северной Македонии помешала потенциальным одновременным атакам группировки "Исламское государство" на сборную Израиля, игравшую в отборочном матче Чемпионата мира по футболу в Тиране.