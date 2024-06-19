Брюссель не прийме футбольний матч між Бельгією та Ізраїлем через події в Газі

Влада Брюсселя заявила, що не прийматиме матч Ліги націй УЄФА між Бельгією та Ізраїлем у вересні 2024 року через "складну ситуацію в Газі", що ускладнює забезпечення безпеки для місцевої влади.

Про це 19 червня повідомив відповідальний за клімат і спорт член міської ради Брюсселя Бенуа Хеллінгс, пише "Європейська правда".

За словами Хеллінгса, брюссельські посадовці ретельно обговорили можливість проведення матчу між Бельгією та Ізраїлем, який мав відбутись 6 вересня на стадіоні "Руа Бодуен", із федеральним урядом, поліцією та Бельгійською федерацією футболу.

"Сьогодні очевидно, що оголошення про проведення такого матчу в нашій столиці, безсумнівно, спровокує великі (контр-) демонстрації, що ставить під загрозу безпеку глядачів, гравців, жителів і наших поліцейських сил", – сказав він.

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Представник міськради Брюсселі додав, що через "гуманітарну ситуацію і ситуацію з безпекою в Газі та її наслідки" місто констатувало неможливість проведення матчу на стадіоні "Руа Бодуен".

Продаж квитків на інші домашні матчі Бельгії на турнірі проти Франції 14 жовтня та Італії 14 листопада триває за планом, зазначив Хеллінгс.

З початку війни між Ізраїлем і ХАМАС минулого року на вулиці Брюсселя неодноразово виходили сотні пропалестинських демонстрантів.

Нагадаємо, минулого року напередодні матчу між збірними Косова та Ізраїлю в Приштині косовська поліція, побоюючись інцидентів, оголосила про посилення заходів безпеки.