СМИ назвали причину пожара в ночном клубе Стамбула с десятками погибших

Причиной пожара в ночном клубе в Стамбуле, который находился на ремонте, скорее всего, являлись искры от сварки, которые вызвали вспышку горючего материала.

Об этом сообщает AP со ссылкой на местные СМИ, пишет "Европейская правда".

Пожар охватил популярный ночной клуб Masquerade накануне. Его жертвами стали 29 человек, еще один человек серьезно пострадал.

Власти задержали девять человек для допроса, в том числе менеджеров клуба и людей, ответственных за ремонтные работы.

Губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил журналистам, что причина пожара выясняется. Правительство назначило прокуроров и следователей для расследования инцидента.

В то же время одновременно несколько местных СМИ со ссылкой на представителей пожарной службы сообщили, что пожар, вероятно, был вызван искрами от сварочного аппарата, который использовался для установки звукоизоляции и отделочных материалов.

Официальные лица публично не комментировали причину пожара.

Телеканал Haber Turk сообщил, что территория, где проводились ремонтные работы, была похожа на "лабиринт", из-за чего жертвам было трудно найти выход.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что клуб не получил необходимых разрешений на проведение ремонтных работ.

На прошлой неделе в Вильнюсе более 12 часов тушили масштабный пожар на автомобильной свалке.

В феврале в испанской Валенсии в результате пожара в многоэтажке погибли 10 человек.