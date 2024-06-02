Разведка Британии рассказала о последствиях задержания "очень компетентного" генерала РФ

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании в последней сводке 2 июня проанализировало информацию о задержании российского генерал-майора Ивана Попова по обвинению в мошенничестве и коррупции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сводке, опубликованной 2 июня.

Попов ранее был командующим 58-й российской общевойсковой армии, его уволили в июле 2023 года после критики "относительно компетентности решений российского оборонного руководства, связанных с ведением войны".

"Впоследствии Попов публично раскритиковал решение о его отстранении, назвав его „ударом с тыла, коварным и подлым обезглавливанием армии в самый сложный и напряженный момент", – напоминает британская разведка.

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Как считают авторы сводки, в системе армии России, "где коррупция сама по себе является укоренившейся", наказание за нее "чаще является политическим инструментом, чем попыткой обеспечить надлежащее управление".

"Вполне вероятно, что арест Попова является демонстративным наказанием за его вероятную нелояльность к начальству", – констатирует разведка Британии.

Там добавляют, что Попов как командующий в российской армии, "как правило, считался очень компетентным и, по словам российских военных комментаторов, пользовался популярностью среди российских солдат".

"Его арест, вероятно, еще больше обеспокоит российских военнослужащих и укрепит убеждение его коллег на высших командных должностях в том, что лояльность и подчинение режиму и своему начальству ценится выше, чем компетентность и харизма", – подытоживается в сводке.

Ранее на этой неделе разведка Великобритании посвятила свой обзор недавно изданному в России журналу "Политрук", который призван помочь с воспитанием российских солдат.