Разведка Британии: РФ выпускает журнал с цитатами Сталина для воспитания солдат

Разведка Великобритании посвятила свой обзор недавно изданному в России журналу "Политрук", который призван помочь с воспитанием российских солдат.

Об этом говорится в публикации британского Минобороны за 27 мая, сообщает "Европейская правда".

Во вступительной статье заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Горемыкина, который возглавлял Главное политическое управление Вооруженных сил, четко указано, что новый журнал в значительной степени опирается на наследие военных изданий советских времен, направленных на политическое образование военнослужащих.

Горемыкин цитирует Сталина, говоря о "важности политического образования солдат, которые должны смертельно ненавидеть врага".

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"Журнал подчеркивает, что враг в Украине сегодня такой же, как и враг, с которым боролся Советский Союз, а именно – нацисты. Карта Украины, опубликованная в журнале, используется для поддержки аргументов, ставящих под сомнение подлинность украинской государственности, а следовательно, оправдывают вторжение", – говорится в обзоре.

Британская разведка отмечает, что этот журнал отражает политизированное использование истории, которое стало заметной чертой российской образовательной политики в последние годы, особенно после вторжения в Украину, и продолжает подпитывать силовые нарративы, которые Россия использует для воздействия на своих военнослужащих и населения в целом.

В предыдущем обзоре разведка Британии отмечала, что российские оккупационные войска не достигли заявленной кремлевским правителем Владимиром Путиным цели по созданию "буферной зоны" на севере Харьковской области.

Перед этим ведомство обратило внимание на укорененность коррупции в структурах Минобороны РФ и в связи с этим выразило ожидание новых арестов в ведомстве.