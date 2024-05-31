Разведка Британии: Потери России в войне достигли 500 тысяч человек

По оценке британской разведки, общее количество российских потерь убитыми и ранеными с начала полномасштабной войны, вероятно, достигло 500 тысяч человек.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании по российско-украинской войне 31 мая, сообщает "Европейская правда".

Как отметили британские обозреватели, в 2024 году российские потери остались на высоком уровне, и в мае средние потери российского личного состава составляли более 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала полномасштабной войны.

Повышенный уровень потерь, скорее всего, является отражением изнурительного наступления России, которое та продолжает вести на широком фронте.

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Очень вероятно, что большинство российских войск получают лишь ограниченную подготовку, и они не способны проводить сложные наступательные операции, оценивают в британском Минобороны. Как следствие, Россия применяет мелкомасштабные, но затратные волновые атаки, пытаясь ослабить украинскую оборону.

Россия продолжает набирать дополнительные силы для поддержки такого подхода. Однако потребность в постоянном пополнении личного состава на передовой почти наверняка и в дальнейшем будет ограничивать способность России формировать подразделения с более высоким уровнем боеспособности.

Между тем 30 мая дипломат представительства Великобритании при ОБСЕ Анкур Нараян заявил, что потери российских сил превысили 465 тысяч военных.

Генштаб Вооруженных Сил Украины 31 мая называл число потерь российских сил в более 507 тысяч.

Согласно оценкам НАТО, по состоянию на апрель общие потери российских сил за время полномасштабных боевых действий в Украине составили более 350 тысяч.