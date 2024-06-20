В Латвии еще несколько тысяч россиян обяжут сдавать экзамен по латышскому языку

Латвийский Сейм в четверг, 20 июня, принял поправки в Иммиграционный кодекс, которые предусматривают, что несколько тысяч россиян, проживающих в Латвии, будут обязаны сдавать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить право на проживание в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

За утверждение соответствующих поправок в окончательном третьем чтении проголосовали 82 депутата, 10 выступили против, еще шестеро не голосовали.

Новые правила будут распространяться на россиян, которые оформляли постоянный вид на жительство по закону "О въезде и пребывании в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства", который утратил силу. Их количество составляет около пяти тысяч человек.

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Управление по делам гражданства и миграции отмечает, что граждане старше 75 лет будут освобождены от сдачи экзамена.

На то, что эти люди получили преимущественное положение по сравнению с теми гражданами РФ, которые вынуждены сдавать госязык, 15 февраля этого года в своем приговоре указал Конституционный суд Латвии.

В январе стало известно, что Латвия может выдворить 1 167 граждан России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы на получение вида на жительство в стране.

В конце мая управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии выдало 34 распоряжения о выезде гражданам России, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали документы для получения вида на жительство в Латвии.