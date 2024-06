Зеленский поблагодарил Румынию за Patriot для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Румынии за принятое после длительных сомнений решение передать одну из двух имеющихся у нее систем Patriot Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский выразил благодарность Румынии и румынскому президенту Клаусу Йоханнису за решение о передаче Украине комплекса Patriot.

I am grateful to Romania and President @KlausIohannis for making the decision to provide Ukraine with an additional Patriot air defense system.



This crucial contribution will bolster our air shield and help us better protect our people and critical infrastructure from Russian…

