Зеленский поблагодарил Румынию за Patriot для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Румынии за принятое после длительных сомнений решение передать одну из двух имеющихся у нее систем Patriot Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский выразил благодарность Румынии и румынскому президенту Клаусу Йоханнису за решение о передаче Украине комплекса Patriot.

I am grateful to Romania and President @KlausIohannis for making the decision to provide Ukraine with an additional Patriot air defense system.



This crucial contribution will bolster our air shield and help us better protect our people and critical infrastructure from Russian… Реклама: June 20, 2024

"Этот важнейший вклад усилит наш воздушный щит и поможет нам лучше защитить наших людей и критически важную инфраструктуру от российского воздушного террора. Ценю решительное лидерство Румынии и принципиальную поддержку Украины. Важно, что этот шаг укрепляет безопасность не только Украины, но и всего нашего региона и Европы", – отметил президент.

Он добавил, что успехи в отражении российской агрессии сейчас, в Украине, предотвращают потенциальную агрессию России против других соседей в будущем.

Напомним, в Румынии 20 июня официально приняли решение о передаче Украине одной системы Patriot, несмотря на то, что румынское Министерство обороны не одобряло такого шага.

Переговоры о возможном предоставлении Украине системы Patriot начались в мае, когда президент Йоханнис обсудил этот вопрос с президентом США Джо Байденом во время визита в Соединенные Штаты.

В мае Йоханнис подчеркнул, что "для Румынии неприемлемо оставаться без противовоздушной обороны" и настаивал на том, что "если Румыния от чего-то отказывается, она должна получить что-то взамен".

В то время Румыния имела только одну активную систему Patriot, но 14 июня была введена в эксплуатацию вторая система, третья ожидается до конца года, а четвертая – в начале следующего года.