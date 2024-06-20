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Зеленский поблагодарил Румынию за Patriot для Украины

Новости — Четверг, 20 июня 2024, 16:09 — Мария Емец

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Румынии за принятое после длительных сомнений решение передать одну из двух имеющихся у нее систем Patriot Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский выразил благодарность Румынии и румынскому президенту Клаусу Йоханнису за решение о передаче Украине комплекса Patriot.

"Этот важнейший вклад усилит наш воздушный щит и поможет нам лучше защитить наших людей и критически важную инфраструктуру от российского воздушного террора. Ценю решительное лидерство Румынии и принципиальную поддержку Украины. Важно, что этот шаг укрепляет безопасность не только Украины, но и всего нашего региона и Европы", – отметил президент.

Он добавил, что успехи в отражении российской агрессии сейчас, в Украине, предотвращают потенциальную агрессию России против других соседей в будущем.

Напомним, в Румынии 20 июня официально приняли решение о передаче Украине одной системы Patriot, несмотря на то, что румынское Министерство обороны не одобряло такого шага.

Переговоры о возможном предоставлении Украине системы Patriot начались в мае, когда президент Йоханнис обсудил этот вопрос с президентом США Джо Байденом во время визита в Соединенные Штаты.

В мае Йоханнис подчеркнул, что "для Румынии неприемлемо оставаться без противовоздушной обороны" и настаивал на том, что "если Румыния от чего-то отказывается, она должна получить что-то взамен".

В то время Румыния имела только одну активную систему Patriot, но 14 июня была введена в эксплуатацию вторая система, третья ожидается до конца года, а четвертая – в начале следующего года.

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Румыния Зеленский Оружие ВСУ
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