Румыния решила передать Украине свою систему Patriot

В Румынии 20 июня официально приняли решение о передаче Украине одной системы Patriot.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении по результатам заседания Высшего совета обороны под председательством президента Клауса Йоханниса.

На заседании Высшего совета обороны Минобороны Румынии представило свой анализ состояния, использования и важности четырех (в будущем) румынских систем Patriot для национальной и коллективной обороны и того, как может изменить ситуацию передача одной системы Украине.

"Учитывая значительное ухудшение ситуации в Украине в результате постоянных массированных атак России против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, в частности энергетической, и последствий этой ситуации для региона, в том числе безопасности Румынии, члены совета в тесной координации с союзниками приняли решение о передаче системы Patriot Украине", – говорится в заявлении.

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"Эта передача осуществляется с условием, что наша страна продолжит переговоры с союзниками, в частности стратегическим партнером США, с целью получения похожей или аналогичной системы, которая закроет потребности защиты национального воздушного пространства... Решение принято на основе глубокой технической оценки румынских органов власти, приняты все меры для устранения рисков создания уязвимостей для Румынии... Продолжатся дискуссии с союзниками по дальнейшему усилению нашей противовоздушной обороны", – добавляют в коммюнике.

В заявлении добавили, что Румыния продолжит в различных формах поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

Перед этим сообщалось, что Минобороны Румынии против того, чтобы отдавать одну из румынских систем Patriot Украине, но такое решение не исключено.

Переговоры о возможном предоставлении Украине системы Patriot начались в мае, когда президент Йоханнис обсудил этот вопрос с президентом США Джо Байденом во время визита в Соединенные Штаты.

В мае Йоханнис подчеркнул, что "для Румынии неприемлемо оставаться без противовоздушной обороны" и настаивал на том, что "если Румыния от чего-то отказывается, она должна получить что-то взамен".

В то время Румыния имела только одну активную систему Patriot, но 14 июня была введена в эксплуатацию вторая система, третья ожидается до конца года, а четвертая – в начале следующего года.