На юге Польши в Освенциме тушат пожар на химзаводе

Днем 21 июня на объекте одной из крупнейших компаний химической промышленности в Польше вспыхнул пожар, пострадал один человек.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Около 11:45 пожарные Освенцима получили извещение о возгорании на заводе компании Synthos, одного из крупнейших производителей химического сырья в Польше. Огонь охватил часть цеха и крышу. На место отправили несколько десятков спасателей и 10 пожарных машин.

Черный дым от пожара был виден с большого расстояния. Местное управление службы чрезвычайных ситуаций сообщило, что качество воздуха отслеживают и угрозы для здоровья жителей города нет.

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От аудитории RMF24

Примерно через час после прибытия пожарных пожар взяли под контроль, тогда объявили, что на окончательную его ликвидацию понадобится несколько часов.

Michał Meissner / PAP

В результате пожара пострадала одна женщина, ее госпитализировали. Причины возгорания пока неизвестны.

Напомним, на объектах датского фармацевтического гиганта за менее чем месяц произошло три пожара.

В Берлине жителям советовали закрыть окна во время пожара в цехе металлообрабатывающего завода в начале мая.