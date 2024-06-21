На півдні Польщі в Освенцимі гасять пожежу на хімзаводі
Вдень 21 червня на об’єкті однієї з найбільших компаній хімічної промисловості у Польщі спалахнула пожежа, постраждала одна людина.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Близько 11:45 пожежники Освенцима отримали сповіщення про займання на заводі компанії Synthos, одного з найбільших виробників хімічної сировини в Польщі. Вогонь охопив частину цеху і дах. На місце відправили кілька десятків рятувальників і 10 пожежних машин.
Чорний дим від пожежі було видно з великої відстані. Місцеве управління служби надзвичайних ситуацій повідомило, що якість повітря відстежують і загрози для здоров’я мешканців міста немає.
Приблизно через годину після прибуття вогнеборців пожежу взяли під контроль, тоді оголосили, що на остаточну її ліквідацію знадобиться кілька годин.
Внаслідок пожежі постраждала одна жінка, її госпіталізували. Причини займання поки невідомі.
Нагадаємо, на об'єктах данського фармацевтичного гіганта за менш ніж місяць сталося три пожежі.
У Берліні мешканцям радили закрити вікна під час пожежі у цеху металообробного заводу на початку травня.