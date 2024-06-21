На півдні Польщі в Освенцимі гасять пожежу на хімзаводі 

Вдень 21 червня на об’єкті однієї з найбільших компаній хімічної промисловості у Польщі спалахнула пожежа, постраждала одна людина.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Близько 11:45 пожежники Освенцима отримали сповіщення про займання на заводі компанії Synthos, одного з найбільших виробників хімічної сировини в Польщі. Вогонь охопив частину цеху і дах. На місце відправили кілька десятків рятувальників і 10 пожежних машин.

Чорний дим від пожежі було видно з великої відстані. Місцеве управління служби надзвичайних ситуацій повідомило, що якість повітря відстежують і загрози для здоров’я мешканців міста немає.

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Від аудиторії RMF24

Приблизно через годину після прибуття вогнеборців пожежу взяли під контроль, тоді оголосили, що на остаточну її ліквідацію знадобиться кілька годин.

Michał Meissner / PAP

Внаслідок пожежі постраждала одна жінка, її госпіталізували. Причини займання поки невідомі.

Нагадаємо, на об'єктах данського фармацевтичного гіганта за менш ніж місяць сталося три пожежі.

У Берліні мешканцям радили закрити вікна під час пожежі у цеху металообробного заводу на початку травня.