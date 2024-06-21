В Молдове оштрафовали мужчину, который угрожал гомосексуальному военному

В Молдове суд наложил штраф на мужчину, который угрожал военному гомосексуальной ориентации.

Об этом сообщает Zdg, пишет "Европейская правда".

Марин Павлеску, открытый гей, который стал известен в Молдове тем, что в армии подвергался преследованиям из-за своей сексуальной ориентации.

Он обратился в полицию, и в августе 2023 года Марина Мельника задержали при въезде в страну.

Реклама:

Суд первой инстанции признал виновным Марина Мельника, который оскорблял и угрожал военному, заявляя, что "отрежет ему ноги" и "убьет его" за его ориентацию.

Согласно приговору Кишиневского суда сектора Буюканы от 11 июня, он должен выплатить штраф в размере 27 500 леев, моральный ущерб в размере 10 000 леев и 21 500 леев за судебные издержки.

Суд также постановил, что он не может покинуть страну до исполнения наказания.

Если нарушитель не выплатит штраф, суд может заменить наказание на тюремное заключение – по одному месяцу за каждые 100 неоплаченных условных единиц.

Недавно посольства более трех десятков государств, в том числе и Украины, в Венгрии опубликовали совместное заявление перед проведением 29-го Будапештского прайда, где выразили поддержку ЛГБТ-сообществу и осудили его преследования в этой стране.

А в феврале генерала итальянской армии Роберто Ванначчи, которому объявили выговор за публикацию книги, унижающей ЛГБТ, мигрантов и феминисток, отстранили от исполнения служебных обязанностей на 11 месяцев.