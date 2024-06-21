У Молдові оштрафували чоловіка, який погрожував гомосексуальному військовому

У Молдові суд наклав штраф на чоловіка, який погрожував військовому гомосексуальної орієнтації.

Про це повідомляє Zdg, пише "Європейська правда".

Марін Павлеску, відкритий гей, який став відомий у Молдові тим, що в армії зазнавав переслідувань через свою сексуальну орієнтацію.

Він звернувся в поліцію, і в серпні 2023 року чоловіка, який йому погрожував, Маріна Мельника затримали під час в'їзду в країну.

Реклама:

Суд першої інстанції визнав винним Маріна Мельника, який ображав і погрожував військовому, заявляючи, що "відріже йому ноги" і "вб'є його" за його орієнтацію.

Згідно з вироком Кишинівського суду сектору Буюкани від 11 червня, він має виплатити штраф у розмірі 27 500 леїв, моральну шкоду в розмірі 10 000 леїв і 21 500 леїв за судові витрати.

Суд також постановив, що він не може покинути країну до виконання покарання.

Якщо порушник не виплатить штраф, суд може замінити покарання на тюремне ув'язнення – по одному місяцю за кожні 100 неоплачених умовних одиниць.

Нещодавно посольства понад трьох десятків держав, зокрема й України, в Угорщині опублікували спільну заяву перед проведенням 29-го Будапештського прайду, де висловили підтримку ЛГБТ-спільноті та засудили її переслідування в цій країні.

А у лютому генерала італійської армії Роберто Ванначчі, якому оголосили догану за публікацію книги, що принижує ЛГБТ, мігрантів та феміністок, відсторонили від виконання службових обов'язків на 11 місяців.