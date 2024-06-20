35 государств, в том числе Украина, обеспокоены преследованием ЛГБТ в Венгрии

Посольства более трех десятков государств, в том числе и Украины, в Венгрии опубликовали совместное заявление перед проведением 29-го Будапештского прайда, где выразили поддержку ЛГБТ-сообществу и осудили его преследования в этой стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Подписанты заявления отметили, что осуждают акты насилия, язык вражды, преследования, стигматизацию и дискриминацию, направленные против отдельных людей и сообществ на основании их сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения.

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"В связи с этим мы серьезно обеспокоены недавним применением законодательства и политической риторики, в частности в Венгрии, которые противоречат принципам недискриминации, международному праву прав человека и человеческого достоинства и способствуют стигматизации ЛГБТКИ+ сообщества", – говорится там.

Посольства отметили необходимость "обеспечения благоприятной нормативно-правовой среды", которая поддерживает и защищает права человека ЛГБТКИ+ людей.

"Отмечание разнообразия является важным способом содействия уважению прав человека для всех. Будапештский прайд имеет самую длинную историю проведения подобных мероприятий в регионе, и мы подчеркиваем его роль в продвижении равного отношения и социального принятия всех ЛГБТКИ+ людей, а также в создании более открытого, справедливого, инклюзивного и равного общества", – отметили они.

Заявление подписали посольства 35 государств, из них подавляющее большинство – европейские, а также, например, США, Канада и Новая Зеландия. К заявлению также присоединились культурные институты: Британский Совет, Чешский центр, Французский институт, Гете-Институт, Институт Сервантеса и др.

В 2021 году Еврокомиссия начала процедуру о нарушении в связи с принятием Венгрией законодательства, которое можно расценивать как дискриминацию по сексуальной ориентации и гендерной идентичности и нарушение ряда фундаментальных принципов ЕС и также правил внутреннего рынка.

Венецианская комиссия также пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека. Когда Будапешт не захотел реагировать на замечания, Брюссель решил передать вопрос в Суд ЕС.

О контексте принятия законодательства, ставшего причиной иска, читайте в статье: Венгрия на волне ЛГБТ: зачем Орбану искать себе новых врагов.