Украина объявила спонсором войны компанию, связанную с грузинским олигархом Иванишвили

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в четверг внесло в список международных спонсоров войны группу компаний Bolero, бенефициаром которой является бизнес-партнер двоюродного брата Бидзины Иванишвили.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сообщении НАПК указывается, что ввоз вин из Грузии в Россию в первом квартале 2023 года вырос на 49% несмотря на полномасштабное российское вторжение в Украину, причем большинство приходится на группу компаний Bolero.

"Единственным бенефициаром компаний является Каричашвили Вахтанг, который имеет российское гражданство и к тому же является бизнес-партнером двоюродного брата Бидзины Иванишвили", – подчеркивает ведомство.

Именно группа компаний Каричашвили во главе с Bolero & Company является одним из крупнейших экспортеров вин в РФ, которые продолжают наращивать объемы поставок и вести бизнес с российскими компаниями, контролируемыми подсанкционными лицами, добавляет НАПК.

Среди последних – зять главы МИД России Сергея Лаврова Александр Винокуров, который является основным акционером ОАО "Магнит", с которым в свою очередь активно сотрудничает грузинская Bolero & Company.

Бидзина Иванишвили – бывший премьер и лидер партии власти "Грузинская мечта". Хотя официально ушел из политики в 2021 году, но оппоненты власти считают, что он продолжает править страной "из-за кулис" и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты.

В октябре 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против семьи Иванишвили.