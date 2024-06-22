Польша сообщила об еще одной "очень напряженной ночи" для ПВО из-за ударов РФ по Украине

Польские союзнические истребители в очередной раз поднимались в воздух в связи с российской атакой против объектов инфраструктуры на территории Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

В командовании предупредили, что в связи с активностью российской авиации в юго-восточной части Польши может повыситься уровень шума из-за полетов польских и союзнических самолетов.

"Сегодня ночью наблюдалась интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации в связи с ударами с использованием крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed" и баллистических ракет, осуществленными, среди прочего, по объектам, расположенным на западе украинской территории" – говорится в заявлении Оперативного командования.

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Оно заверило, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были активированы" и что оно "постоянно отслеживает ситуацию".

Перед 6 утра стало известно, что поднятые самолеты вернулись на базу.

"Это была очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши, поскольку массированная ракетная атака дальней авиации Российской Федерации накрыла всю территорию Украины, включая приграничные с Польшей регионы", – подчеркивается в заявлении.

Польша уже не впервые поднимает в воздух истребители в связи с ракетными ударами России по территории Украины.

В ночь на 22 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, уничтожено 12 ракет воздушного, морского и наземного базирования, а также 13 ударных БпЛА типа "Shahed".