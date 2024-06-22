Польща повідомила про ще одну "дуже напружену ніч" для ППО через удари РФ по Україні

Польські союзницькі винищувачі вкотре піднімалися в повітря у зв’язку з російською атакою проти об’єктів інфраструктури на території України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

У командуванні попередили, що зв'язку з активністю російської авіації в південно-східній частині Польщі може підвищитися рівень шуму через польоти польських і союзницьких літаків.

"Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації у зв'язку з ударами з використанням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" і балістичних ракет, здійсненими, серед іншого, по об'єктах, розташованих на заході української території" – йдеться в заяві Оперативного командування.

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Воно запевнило, що "всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору були активовані" і що воно "постійно відстежує ситуацію".

Перед 6 ранку стало відомо, що підняті літаки повернулися на базу.

"Це була дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки масована ракетна атака дальньої авіації Російської Федерації накрила всю територію України, включаючи прикордонні з Польщею регіони", – підкреслюється в заяві.

Польща вже не вперше піднімає у повітря винищувачі у зв’язку з ракетними ударами Росії по території України.

У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, знищено 12 ракет повітряного, морського та наземного базування, а також 13 ударних БпЛА типу "Shahed".