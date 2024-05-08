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Польща вчергове піднімала авіацію через масовану ракетну атаку РФ проти України

Новини — Середа, 8 травня 2024, 08:18 — Марія Ємець

Рано вранці 8 травня Польща піднімала у повітря винищувачі у зв’язку з ракетними ударами Росії по території України. 

Про це повідомляло Оперативне командування Збройних сил Польщі у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Після 5 ранку командування попередило, що люди можуть чути шум від літаків, зокрема у південно-східній частині країни, що пов’язано зі зльотом винищувачів Польщі і союзників через російську ракетну атаку по території України. 

Після 7 години ранку повідомили, що операція завершена і залучені військові повертаються до стандартної операційної діяльності. 

Такі процедури в останні місяці стали рутинними і застосовуються під час усіх масованих повітряних атак Росії проти України. 

Як відомо, у минулому російські ракети кілька разів порушували повітряний простір Польщі, коли прямували до цілей в Україні, однак польські повітряні сили їх не перехоплювали. У Польщі заявили, що збивали би російські ракети, якби були ознаки, що ті прямують до цілі на польській території.

Раніше цього тижня Польща піднімала в небо винищувачі для перехоплення літака РФ над Балтійським морем.

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