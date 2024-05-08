Польща вчергове піднімала авіацію через масовану ракетну атаку РФ проти України

Рано вранці 8 травня Польща піднімала у повітря винищувачі у зв’язку з ракетними ударами Росії по території України.

Про це повідомляло Оперативне командування Збройних сил Польщі у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Після 5 ранку командування попередило, що люди можуть чути шум від літаків, зокрема у південно-східній частині країни, що пов’язано зі зльотом винищувачів Польщі і союзників через російську ракетну атаку по території України.

❗️Uwaga, w przestrzeni powietrznej operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, co może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju.



Dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego… pic.twitter.com/QoJ3G0iT4f Реклама: May 8, 2024

Після 7 години ранку повідомили, що операція завершена і залучені військові повертаються до стандартної операційної діяльності.

Такі процедури в останні місяці стали рутинними і застосовуються під час усіх масованих повітряних атак Росії проти України.

Як відомо, у минулому російські ракети кілька разів порушували повітряний простір Польщі, коли прямували до цілей в Україні, однак польські повітряні сили їх не перехоплювали. У Польщі заявили, що збивали би російські ракети, якби були ознаки, що ті прямують до цілі на польській території.

Раніше цього тижня Польща піднімала в небо винищувачі для перехоплення літака РФ над Балтійським морем.