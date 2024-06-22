В Польше из-за урагана повреждены два военных вертолета

Ураган, прошедший утром через Лодзинское воеводство, сорвал крышу с ангара 1-й воздушной эскадрильи, повреждены два вертолета, находившиеся внутри – Ми-8 и Ми-17.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Кроме двух поврежденных вертолетов, в ангаре находились еще две машины, которые нуждаются в проверке.

Представитель Главного командования Вооруженных сил подполковник Марек Павляк сообщил RMF FM, что обнаруженные повреждения машин не являются серьезными. "Все можно отремонтировать в пределах наших возможностей", – заверил он.

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Однако, он не захотел заранее определять, сколько времени могут занять ремонтные работы.

Сам ангар находится в худшем состоянии – большая часть крыши обвалилась.

Об инциденте сообщено в Военную службу правопорядка и Службу безопасности полетов.

"Никто не пострадал. Сейчас идет оценка ущерба и очистка территории", – говорится в сообщении Главного командования Вооруженных сил Польши.

Напомним, польские и союзные истребители в очередной раз поднимались в воздух в связи с российской атакой против объектов инфраструктуры на территории Украины.

В ночь на 22 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, уничтожено 12 ракет воздушного, морского и наземного базирования, а также 13 ударных БпЛА типа "Shahed".