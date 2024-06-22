У Польщі через буревій пошкоджені два військові гелікоптери

Буревій, що пройшов вранці через Лодзьке воєводство, зірвав дах з ангару 1-ї повітряної ескадрильї, пошкоджено два гелікоптери, що знаходилися всередині – Мі-8 та Мі-17.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Окрім двох пошкоджених гелікоптерів, в ангарі знаходилися ще дві машини, які потребують перевірки.

Речник Головного командування Збройних сил підполковник Марек Павляк повідомив RMF FM, що виявлені пошкодження машин не є серйозними. "Все можна відремонтувати в межах наших можливостей", – запевнив він.

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Однак, він не захотів заздалегідь визначати, скільки часу можуть зайняти ремонтні роботи.

Сам ангар перебуває у гіршому стані – більша частина даху обвалилася.

Про інцидент повідомлено Військову службу правопорядку та Службу безпеки польотів.

"Ніхто не постраждав. Наразі триває оцінка збитків та очищення території", – йдеться у повідомленні Головного командування Збройних сил Польщі.

Нагадаємо, польські і союзницькі винищувачі вкотре піднімалися в повітря у зв’язку з російською атакою проти об’єктів інфраструктури на території України.

У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, знищено 12 ракет повітряного, морського та наземного базування, а також 13 ударних БпЛА типу "Shahed".