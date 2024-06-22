Глава МИД Чехии выступил за конкуренцию между странами-кандидатами и постепенное вступление в ЕС 

Страны-кандидаты должны приниматься в Европейский Союз постепенно, в соответствии с успехами каждой в выполнении необходимых требований.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью австрийскому агентству APA в кулуарах Европейского форума в Вахау, который проходит в монастырском комплексе Геттвейг в Нижней Австрии с четверга по сегодня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Глава чешской дипломатии высказался в пользу "регатной модели", то есть конкуренции между кандидатами на вступление в ЕС в плане прогресса реформ. По его словам, совместное вступление "сдерживало бы более быстрых кандидатов".

Адаптация к правилам ЕС и реформы – это два "параллельных процесса", подчеркнул Липавский. "Мы должны предоставить европейскую перспективу каждой европейской стране, которая этого хочет и выполняет требования", – добавил он.

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По словам Липавского, Украина является особым случаем, поскольку она подверглась нападению со стороны России, которая "превратилась в фашистский режим". "Путин ведет империалистическую войну против всей Европы. Даже Чешская Республика является мишенью для гибридных атак Москвы", – подчеркнул глава чешской дипломатии.

Украинцы сделали выбор в пользу демократии и "европейского образа жизни", а потому заслуживают всяческой поддержки со стороны стран ЕС, подчеркнул Липавский и напомнил, что Чехия также помогает с поставками оружия и приняла полмиллиона беженцев из Украины, что является наибольшим количеством на душу населения в ЕС.

Напомним, днем 21 июня Совет ЕС утвердил переговорные рамки Украины и Молдовы и одобрил проведение межправительственных конференций, официально запускающих переговоры о вступлении, 25 июня.

Президент Владимир Зеленский 21 июня подписал указ, которым утвердил состав делегации Украины для участия в переговорах о вступлении с Европейским Союзом.