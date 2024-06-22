Глава МЗС Чехії виступив за конкуренцію між країнами-кандидатами і поступовий вступ до ЄС 

Країни-кандидати повинні прийматися до Європейського Союзу поступово, відповідно до успіхів кожної у виконанні необхідних вимог.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтерв'ю австрійському агентству APA в кулуарах Європейського форуму у Вахау, який проходить в монастирському комплексі Геттвейг в Нижній Австрії з четверга по сьогодні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Глава чеської дипломатії висловився на користь "регатної моделі", тобто конкуренції між кандидатами на вступ до ЄС в плані прогресу реформ. За його словами, спільний вступ "стримував би швидших кандидатів".

Адаптація до правил ЄС і реформи – це два "паралельні процеси", підкреслив Ліпавський. "Ми повинні надати європейську перспективу кожній європейській країні, яка цього хоче і виконує вимоги", – додав він.

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За словами Ліпавського, Україна є особливим випадком, оскільки вона зазнала нападу з боку Росії, яка "перетворилася на фашистський режим". "Путін веде імперіалістичну війну проти всієї Європи. Навіть Чеська Республіка є мішенню для гібридних атак Москви", – підкреслив глава чеської дипломатії.

Українці зробили вибір на користь демократії та "європейського способу життя", а тому заслуговують на всіляку підтримку з боку країн ЄС, підкреслив Ліпавський і нагадав, що Чехія також допомагає з постачанням зброї і прийняла півмільйона біженців з України, що є найбільшою кількістю на душу населення в ЄС.

Нагадаємо, вдень 21 червня Рада ЄС затвердила переговорні рамки України та Молдови та схвалила проведення міжурядових конференцій, що офіційно запускають переговори про вступ, 25 червня.

Президент Володимир Зеленський 21 червня підписав указ, яким затвердив склад делегації України для участі у переговорах про вступ із Європейським Союзом.