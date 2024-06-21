Совет ЕС официально подтвердил начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой 25 июня
Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы и подтвердил, что межправительственные конференции для запуска переговоров состоятся 25 июня.
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила председательствующая в Совете ЕС Бельгия на странице бельгийского председательства в X (Twitter).
"Совет ЕС одобрил общие позиции ЕС, в том числе переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь для запуска переговоров во вторник 25 июня в Люксембурге", – говорится в заявлении.
🇺🇦🇲🇩 The @EU_Council adopted the general EU positions, incl. negotiating frameworks, for accession negotiations with Ukraine and Moldova.
This opens the way for launching the negotiations on Tuesday 25 June in Luxembourg:
· 15:30 – IGC with Ukraine
· 18:00 – IGC with Moldova pic.twitter.com/A2c8bPpIgSРеклама:– Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 21, 2024
Межправительственная конференция с Украиной запланирована на 15:30 по местному времени, с Молдовой – на 18:00.
Объявление появилось вскоре после аналогичного сообщения от источников.
Напомним, 14 июня постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.
Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств". Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.