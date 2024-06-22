В Италии пообещали усилить борьбу с эксплуатацией трудовых мигрантов

Министр труда Италии Марина Кальдероне в субботу объявила о новых мерах по борьбе с эксплуатацией трудовых мигрантов в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Мы увеличили количество трудовых инспекторов и в течение года сможем удвоить количество проверок по сравнению с теми, что проводились в последние годы", – заявила Кальдероне в эфире итальянского телеканала TgCom24.

Этот шаг был предпринят после смерти гражданина Индии Сатнама Сингха, работника фермы, которого, как утверждается, работодатель оставил на дороге в сельской местности Латина, недалеко от Рима, после того, как ему оторвало руку в результате несчастного случая на производстве. Эта новость была широко осуждена политиками и профсоюзами.

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Министр сельского хозяйства Франческо Лоллобриджида заявил, что это "трагедия, которая не должна оставлять нас равнодушными и на которую необходимо пролить полный свет". Правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони "находится на передовой ... в борьбе со всеми формами трудовой эксплуатации", добавил он.

По меньшей мере каждый четвертый работник сельского хозяйства в Европе является мигрантом. Возглавляемая мафией эксплуатация нелегальных мигрантов распространена в Италии, где она называется "капоралато".

Кальдероне сказала Tgcom24, что благодаря "разведданным и перекрестным ссылкам на данные мы сможем составить карту того, что происходит на полях, и сможем вмешаться". Она добавила, что интенсификация "сплошных проверок" будет наблюдаться с каждым днем.

Ранее 15 государств-членов Европейского Союза во главе с Данией совместно призвали Европейскую комиссию способствовать схеме, по которой нелегальных мигрантов отправляют в третьи страны, чтобы решить миграционный кризис.

Эта реформа была окончательно принята во вторник, 14 мая, и полностью вступит в силу через два года.