Совет ЕС окончательно принял историческую миграционную реформу

14 мая Совет ЕС принял историческую реформу европейской системы убежища и миграции.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Реформа устанавливает набор правил, которые помогут упорядочить прибытие мигрантов, создать эффективные и унифицированные процедуры и обеспечить справедливое распределение бремени между государствами-членами.

"Пакт об убежище и миграции обеспечит более справедливую и сильную миграционную систему, которая принесет конкретные результаты на местах. Эти новые правила сделают европейскую систему убежища более эффективной и усилят солидарность между государствами-членами.

Реклама:

Европейский Союз также продолжит тесное сотрудничество с третьими странами для устранения первопричин нелегальной миграции. Только вместе мы можем найти ответы на глобальный миграционный вызов", – заявила Николь де Мур, государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции.

Совет ЕС принял всего 10 законодательных актов, которые реформируют всю европейскую систему предоставления убежища и управления миграцией.

Регламент о проверке позволит национальным органам власти направлять нелегальных мигрантов и искателей убежища на внешней границе на соответствующую процедуру, а также гарантировать, что идентификация, проверка безопасности и уязвимости, а также оценка состояния здоровья будут осуществляться по единому принципу.

Новые правила по обновленной базе данных Eurodac позволят собирать более точные и полные данные (в том числе биометрические) о различных категориях мигрантов, включая заявителей на получение международной защиты и лиц, нелегально прибывающих в ЕС. Это поможет формировать политику и усилит контроль за нелегальной миграцией и несанкционированными передвижениями.

Регламент о процедуре предоставления убежища упорядочивает европейскую процедуру предоставления убежища и вводит обязательную пограничную процедуру в четко определенных случаях.

Регламент о пограничной процедуре возвращения касается возвращения лиц, чьи заявления в рамках этой пограничной процедуры были отклонены.

Регламент об убежище и управлении миграцией определяет, какое государство-член отвечает за рассмотрение заявлений о предоставлении международной защиты, и впервые вводит справедливое распределение ответственности между государствами-членами. Благодаря кризисному регламенту ЕС будет лучше подготовлен к рассмотрению заявлений о предоставлении убежища в исключительных обстоятельствах.

Квалификационный регламент и директива об условиях приема устанавливают единые правила относительно критериев предоставления международной защиты и стандартов приема искателей убежища. Это также должно способствовать уменьшению вторичных перемещений между странами-членами ЕС.

Наконец, регламент о переселении касается легальных и безопасных путей в ЕС, устанавливая общие правила переселения и гуманитарного приема.

Теперь у стран-членов ЕС будет два года, чтобы внедрить принятые сегодня законы на практике. Европейская комиссия вскоре представит общий план имплементации, чтобы помочь государствам-членам в этом процессе.

Напомним, 10 апреля Европарламент одобрил масштабную реформу миграционного законодательства ЕС, призванную сделать прием мигрантов более упорядоченным и эффективным.

За 2023 год в ЕС прибыло более миллиона искателей убежища, но все еще меньше, чем на пике войны в Сирии.