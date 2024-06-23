Евросоюз и Китай проведут переговоры по запланированным ЕС пошлинам на электромобили

Евросоюз и Китай договорились начать переговоры о запланированном ЕС введении пошлин на электромобили производства КНР, импортируемые на европейский рынок.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Министр экономики Германии Роберт Хабек во время своего визита в КНР заявил, что еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис проинформировал его о том, что состоятся переговоры с Китаем по пошлинам.

Ранее министерство торговли Китая заявило, что его глава Ван Вэньтао и Домбровскис договорились о начале консультаций о расследовании ЕС относительно государственной помощи китайским производителям электромобилей.

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"Это новость и неожиданность, поскольку за последние несколько недель не удалось согласовать конкретный график переговоров", – сказал Габек.

По его словам, это был первый шаг, и нужно будет еще много сделать.

Накануне Хабек заверил Китай, что предложенные ЕС пошлины не являются наказанием.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Германии работает над тем, чтобы предотвратить вступление в силу новых пошлин Евросоюза на китайские электромобили или по крайней мере смягчить их, если полностью остановить эти меры будет невозможно.

Перед этим Европейская комиссия объявила, что с 4 июля введет пошлины на импорт китайских электромобилей в размере до 38,1%, что значительно превышает уровень пошлины, которого ожидали.