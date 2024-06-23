Дуда прибыл с визитом в Китай, чтобы в частности обсудить войну в Украине

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Китай с официальным визитом, важнейшими вопросами которого являются безопасность, в частности война РФ против Украины, и экономические вопросы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает канцеляция президента Польши.

Во время брифинга перед вылетом польский лидер подчеркнул, что представит лидеру КНР Си Цзиньпину "всю ситуацию с безопасностью в нашей части Европы".

"Мы имеем войну в Украине, а также гибридные атаки Беларуси на польской границе, где белорусские власти в течение последних трех лет постоянно толкают к нам мигрантов, заставляя их пытаться нелегально пересечь границу", – отметил Дуда.

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Президент Польши отметил, что этот визит является очень важным для безопасности в Европе. По его словам, влияние Китая на Россию является огромным.

"Россия сегодня является агрессором в Украине. И это то, что я хотел бы обсудить с президентом Си Цзиньпином. Представить ему нашу точку зрения на этот вопрос, на мой взгляд, является чрезвычайно важным", – убежден Дуда.

Накануне вице-канцлер Германии Роберт Габек снова предупредил китайское правительство об экономических последствиях поддержки России в войне против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник призвал Китай ответить за поддержку Пекином российского вторжения в Украину.

Во вторник Пекин заявил, что НАТО "следует заняться самоанализом, а не произвольной клеветой и нападками на Китай".

На прошлой неделе страны "Группы семи" заявили, что продолжат принимать меры против субъектов в Китае и третьих странах, которые материально поддерживают военную машину РФ в ее захватнической войне против Украины.