Дуда прибув із візитом до Китаю, щоб зокрема обговорити війну в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Китаю з офіційним візитом, найважливішими питаннями якого є безпека, зокрема війна РФ проти України, та економічні питання.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє канцеляція президента Польщі.

Під час брифінгу перед вильотом польський лідер наголосив, що представить лідеру КНР Сі Цзіньпіну "всю ситуацію з безпекою у нашій частині Європи".

"Ми маємо війну в Україні, а також гібридні атаки Білорусі на польському кордоні, де білоруська влада протягом останніх трьох років постійно штовхає до нас мігрантів, змушуючи їх намагатися нелегально перетнути кордон", – зазначив Дуда.

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Президент Польщі зауважив, що цей візит є дуже важливим для безпеки в Європі. За його словами, вплив Китаю на Росію є величезним.

"Росія сьогодні є агресором в Україні. І це те, що я хотів би обговорити з президентом Сі Цзіньпіном. Представити йому нашу точку зору на це питання, на мій погляд, є надзвичайно важливим", – переконаний Дуда.

Напередодні віцеканцлер Німеччини Роберт Габек під час візиту до КНР знову попередив китайський уряд про економічні наслідки підтримки Росії у війні проти України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок закликав Китай відповісти за підтримку Пекіном російського вторгнення в Україну.

У вівторок Пекін заявив, що НАТО "слід зайнятися самоаналізом, а не довільними наклепами і нападками на Китай".

Минулого тижня країни "Групи семи" заявили, що продовжать вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують військову машину РФ у її загарбницькій війні проти України.