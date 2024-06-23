Шольц обеспокоен возможной победой правопопулистов на выборах во Франции

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоен перспективой победы правопопулистского "Национального объединения" и их единомышленников на досрочных парламентских выборах во Франции.

Как сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении с ARD.

Шольц отметил, что обеспокоен предстоящими досрочными выборами во Франции.

"И я надеюсь, что победу одержат партии, скажем так, не те, что политсила Ле Пен. Но определять это будет народ Франции", – прокомментировал канцлер.

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Напомним, последние опросы прогнозируют убедительную победу "Национального объединения" и их соратников, но неизвестно, получат ли они абсолютное большинство.

Президент Эмманюэль Макрон призвал французов воздержаться от "голосования за крайности".

Подробнее о том, почему президент Франции решил объявить досрочные выборы – в статье "Макрон идет ва-банк".