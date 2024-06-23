Макрон перед выборами в парламент призвал не голосовать "за крайности"

Президент Эмманюэль Макрон призвал французов воздержаться от голосования за крайности на фоне опросов, которые предсказывают победу ультраправым на досрочных парламентских выборах 30 июня.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на Празднике музыки, организованном в Елисейском дворце, сообщает Le Figaro.

По его словам, он "уверен во французском народе, его интеллекте, его силе". Глава государства призвал сограждан быть ответственными.

"Существуют крайности, которых нельзя допустить. Есть много людей, которые хотели бы разъединить народ. Есть много людей, которые хотели бы управлять вопреки народу. Нет!", – отметил Макрон.

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Президент в очередной раз встал на защиту своего решения о роспуске парламента, призвав людей не "бояться" этого.

Согласно опросу, опубликованному в пятницу, ультраправые могут иметь от 250 до 300 представителей в Национальном собрании (парламенте) – абсолютное большинство составляет 289 мест.

Однако эти результаты следует интерпретировать "с осторожностью", учитывая различные возможности во втором туре выборов 7 июля.

Напомним, Макрон распустил парламент 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Рейтинг Макрона упал на шесть пунктов после его решения распустить парламент.

Подробнее о том, почему президент Франции решил объявить досрочные выборы – в статье "Макрон идет ва-банк".