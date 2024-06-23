Шольц стурбований можливою перемогою правопопулістів на виборах у Франції

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц стурбований перспективою перемоги правопопулістського "Національного об’єднання" та їхніх однодумців на дострокових парламентських виборах у Франції.

Як повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з ARD.

Шольц зазначив, що стурбований майбутніми достроковими виборами у Франції.

"І я сподіваюся, що перемогу здобудуть партії, скажімо так, не ті, що політсила Ле Пен. Але визначати це буде народ Франції", – прокоментував канцлер.

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Нагадаємо, останні опитування прогнозують переконливу перемогу "Національного об’єднання" та їхніх соратників, але невідомо, чи отримають вони абсолютну більшість.

Президент Емманюель Макрон закликав французів утриматись від "голосування за крайнощі".

Детальніше про те, чому президент Франції вирішив оголосити дострокові вибори – у статті "Макрон йде ва-банк".





