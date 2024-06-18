Лидеры Евросоюза на встрече не пришли к согласию о руководящих должностях ЕС

Лидеры Евросоюза на встрече в понедельник не смогли договориться о кандидатурах на главные должности в ЕС на следующие пять лет после евровыборов, прошедших ранее в июне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Нынешний президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что лидерам ЕС нужно больше времени.

"Это был хороший разговор, (он) идет в правильном направлении, я считаю. Но сегодня мы не пришли к согласию", – сказал он журналистам после встречи.

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По его словам, партии внесли свои предложения по этим должностям, и для достижения согласия еще нужно будет поработать. Он не детализировал эти предложения.

Лидеры ЕС должны принять официальное решение на саммите 27-28 июня.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассчитывает получить второй мандат после того, как ее правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) одержала победу на европейских выборах.

Лидеры ЕС также должны договориться о других ключевых должностях, включая председателей Евросовета и Европарламента, а также должность главного дипломата Европейского Союза.

Среди кандидатов на должность следующего руководителя Евросовета – экс-премьер-социалист из Португалии Антониу Кошта, на должность главы дипломатии ЕС – премьер-либералка из Эстонии Кая Каллас, на должность главы Европейского парламента – действующий президент этого органа Роберта Метсола.

Чтобы получить второй мандат, фон дер Ляйен также понадобятся голоса большинства в Европарламенте – не менее 361 из 720 евродепутатов. Если лидеры ЕС достигнут договоренности относительно высших должностей, парламент может проголосовать уже 18 июля за ее избрание.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".

Ранее сообщалось, что ЕНП предложила группе социалистов назначить своего председателя Европейского совета на срок в 2,5 года в обмен на поддержку своих кандидатов на топ-должности в ЕС.