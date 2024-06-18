Туск уверен, что решение по ключевым постам в ЕС примут на следующей неделе

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил уверенность, что окончательное решение о назначении на ключевые должности в ЕС будет принято на следующей неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время визита в Люксембург, сообщает TVN24.

Польский премьер отметил, что он как участник переговоров от имени ЕНП может заверить, что участники переговоров по новому руководству ЕС близки к достижению соглашения.

Он добавил, "очень вероятно, что Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта и Кая Каллас займут ключевые позиции".

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"Я уверен, что лидеры примут формальное, окончательное решение на следующей неделе во время нашего официального заседания Европейского совета", – сказал Туск.

Он также подчеркнул, что Европа "должна взять на себя общую ответственность за свою территорию, за свои внешние границы и за свою противовоздушную оборону".

Как известно, лидеры Евросоюза на встрече в понедельник не смогли договориться о кандидатурах на главные должности в ЕС на следующие пять лет.

В частности, по данным СМИ, премьер Италии Джорджия Мелони была недовольна переговорами и не скрывала этого.